Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие из Крыма уничтожили крупный пункт временной дислокации противника на Каховском направлении в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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