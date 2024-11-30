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Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине

Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие из Крыма уничтожили крупный пункт временной дислокации противника на Каховском направлении в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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