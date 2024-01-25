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Депутата Тульской городской Думы привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Депутата Тульской городской Думы привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Мэру Тулы Ольге Слюсаревой внесли прокурорское представление из-за депутата городской Думы, который не указал в своей декларации о доходах и расходах полную информацию, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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