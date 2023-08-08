В России образовался огромный разрыв между чаяниями народа, желающего вернуться к более справедливой модели распределения общественных благ, и элитой, которая хочет продолжать пользоваться своим исключительным положением и не хочет ничего менять.
Эксперт: Путин готов принять решение, которого от него не ждут
Комментарии
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Константин Котельников
Свежо питание, а серется с трудом...
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16 час.
АЮ
Александр Юткин
В Китае хватило ума найти решение: если работаешь на интересы страны, никто в карман не заглянет. У нас только в карман таращатся, потому что не знают что такое интересы страны. Вот на лошадке покататься - другое дело!
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14 час.
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