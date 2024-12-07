Тагильское руководство набрало приятных обязательств перед Новым годом. Фото

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с начальником городского отдела Роспотребнадзора Юрием Барминым и замминистра агропромышленного комплекса региона Светланой Островской поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний», они исполнят новогодние мечты детей.
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