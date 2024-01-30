Такие ранимые и вместе с тем такие агрессивные… Знакомьтесь: поколение, рожденное после 1989 года. Вы легко узнаете их по стаканчику с кофе, самокату, кедам и набору претензий к жизни.
«Поколение снежинок»: почему рожденные после 1989 года — это новый вид людей
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
И еще, самым родным языком для снежинок является мат, на нем они говорят, а не бранятся.
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15 час.
sorsw
Слово "волнительный" в качестве пародии притащил на люди Зяма, а попросту Зиновий Гердт. Он совершенно не ожидал, что после его пародии оно вдруг станет жутко популярным у неграмотных "оригиналов". Сто раз он просил прощения за это... Но плохо учивших русский в школе у нас больше...😪
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8 час.
sorsw
Заледеневший комок из снежинок может стать булыжником! А булыжник, как известно, "оружие пролетариата"!...🤔😜
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8 час.
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