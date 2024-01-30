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«Поколение снежинок»: почему рожденные после 1989 года — это новый вид людей

«Поколение снежинок»: почему рожденные после 1989 года — это новый вид людей

Такие ранимые и вместе с тем такие агрессивные… Знакомьтесь: поколение, рожденное после 1989 года. Вы легко узнаете их по стаканчику с кофе, самокату, кедам и набору претензий к жизни.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
И еще, самым родным языком для снежинок является мат, на нем  они говорят, а не бранятся.
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15 час.
sorsw
Слово &quot;волнительный&quot; в качестве пародии притащил на люди Зяма, а попросту Зиновий Гердт. Он совершенно не ожидал, что после его пародии оно вдруг станет жутко популярным у неграмотных &quot;оригиналов&quot;. Сто раз он просил прощения за это... Но плохо учивших русский в школе у нас больше...😪
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8 час.
sorsw
Заледеневший комок из снежинок может стать булыжником! А булыжник, как известно, &quot;оружие пролетариата&quot;!...🤔😜
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8 час.

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