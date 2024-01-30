И еще, самым родным языком для снежинок является мат, на нем они говорят, а не бранятся.

sorsw

Слово "волнительный" в качестве пародии притащил на люди Зяма, а попросту Зиновий Гердт. Он совершенно не ожидал, что после его пародии оно вдруг станет жутко популярным у неграмотных "оригиналов". Сто раз он просил прощения за это... Но плохо учивших русский в школе у нас больше...😪