Бойцам СВО помогут тренинги по эмоциональной саморегуляции

Комплексная психологическая помощь по стандарту участникам СВО, ставшим инвалидами вследствие полученных в боевых действиях ранений, и ухаживающим за ними близким должна помочь возвращающимся к мирной жизни героям не только найти себя в профессиональном плане, но и сберечь хорошие отношения с родителями, детьми и супругами.