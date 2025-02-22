Бойцам СВО помогут тренинги по эмоциональной саморегуляции

Комплексная психологическая помощь по стандарту участникам СВО, ставшим инвалидами вследствие полученных в боевых действиях ранений, и ухаживающим за ними близким должна помочь возвращающимся к мирной жизни героям не только найти себя в профессиональном плане, но и сберечь хорошие отношения с родителями, детьми и супругами.
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