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Парламентская газета

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Бойцам СВО помогут тренинги по эмоциональной саморегуляции

Бойцам СВО помогут тренинги по эмоциональной саморегуляции

Комплексная психологическая помощь по стандарту участникам СВО, ставшим инвалидами вследствие полученных в боевых действиях ранений,  и ухаживающим за ними близким должна помочь возвращающимся к мирной жизни героям не только найти себя в профессиональном плане, но и сберечь хорошие отношения с родителями, детьми и супругами.

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