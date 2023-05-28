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Рубит с плеча: Сатановский обратил внимание на постыдную проблему для России и указал имена

Рубит с плеча: Сатановский обратил внимание на постыдную проблему для России и указал имена

24K прочитали Евгений Сатановский или Армагеддоныч, в одном из своих апрельских постов в Телеграмм в очередной раз жестко прошелся по политике и политикам нашей страны.

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