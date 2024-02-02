«Изнанка» показала удар ОТРК «Искандер» по двум эшелонам ВСУ под Донецком

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» ударил по двум эшелонам украинских военных, сообщил Telegram-канал «Изнанка».
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