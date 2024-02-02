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«Изнанка» показала удар ОТРК «Искандер» по двум эшелонам ВСУ под Донецком

«Изнанка» показала удар ОТРК «Искандер» по двум эшелонам ВСУ под Донецком

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» ударил по двум эшелонам украинских военных, сообщил Telegram-канал «Изнанка».

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