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На Украине рассказали, когда гарантированно начнутся переговоры Москвы и Киева

На Украине рассказали, когда гарантированно начнутся переговоры Москвы и Киева

Соединенные Штаты не смогли победить, активно участвуя в украинском конфликте. Без сомнения, некоторые их цели в Европе и Украине достигнуты, однако главное, что Вашингтону необходимо было получить в результате развития ситуации, не осуществилось.

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