ОНТ: Киев вербует молодежь для осуществления диверсий в Белоруссии

Белорусскими силовыми структурами были задержаны несколько молодых людей, по заданию спецслужб Украины занимавшихся сбором разведывательных данных и участвовавших в подготовке диверсий и террористических актов.
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