Суд удовлетворил многомиллиардный иск ГП РФ к «крабовому королю» Дремлюге

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил многомиллиардный иск российской Генпрокуратуры к предпринимателю Дмитрию Дремлюге и другим ответчикам о возмещении ущерба в пользу государства за незаконную добычу водных биоресурсов, передает ТАСС.
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