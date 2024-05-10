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Орлов сделал передачу в матче с «Рейнджерс», набрав очки в 3-й игре плей-офф подряд

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Рейнджерс» (2:3 ОТ, 0-3). Защитник «Каролины» отличился в игре 2-го раунда Кубка Стэнли, продлив результативную серию (1+2) до 3 матчей.

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