💡 После самой длинной ночи идеально отпраздновать и День энергетика, и День рождения елочной гирлянды, и День способностей, если ваша способность – делать мир светлее.
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💡 После самой длинной ночи идеально отпраздновать и День энергетика, и День рождения елочной гирлянды, и День способностей, если ваша способность – делать мир светлее.