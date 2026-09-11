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Мировое обозрение

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Битва за риксдаг: о «русском следе» в финале шведской электоральной гонки

Битва за риксдаг: о «русском следе» в финале шведской электоральной гонки

За два дня до парламентских выборов в Швеции, назначенных на 13 сентября, политическая сцена страны раскалена до предела.

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