Популяризация редких видов орхидей восстанавливается в Москве

Биологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы зафиксировали восстановление численности краснокнижных орхидей на территории столичных памятников природы, национального парка «Лосиный остров», а также в поймах рек и на Строгинском мысе.
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