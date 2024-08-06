6 августа отмечается церковный день памяти святых Бориса и Глеба. Идем собирать ягоды черемухи и наблюдаем за погодой.
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6 августа отмечается церковный день памяти святых Бориса и Глеба. Идем собирать ягоды черемухи и наблюдаем за погодой.