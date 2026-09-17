Южная Корея резко сократила импорт СПГ В августе 2026 года страна закупила 3,152 млн тонн сжиженного газа — это на 32% меньше, чем годом ранее (4,617 млн т).
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