Русская весна
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Русская весна

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«Русская Весна» поздравляет защитников Отечества с праздником!

«Русская Весна» поздравляет защитников Отечества с праздником!

Коллектив «Русской Весны» поздравляет с Днём защитника Отечества всех, для кого воинский долг и доблесть не пустые слова — защитников нашей Родины, всех, кто сегодня стоит на защите России на передовой и в тылу, всех, кто несёт службу на дальних рубежах, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы! Вся наша редакция желает вам крепкого здоровья, несгибаемой воли и побед.

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