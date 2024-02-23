«Русская Весна» поздравляет защитников Отечества с праздником!

Коллектив «Русской Весны» поздравляет с Днём защитника Отечества всех, для кого воинский долг и доблесть не пустые слова — защитников нашей Родины, всех, кто сегодня стоит на защите России на передовой и в тылу, всех, кто несёт службу на дальних рубежах, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы! Вся наша редакция желает вам крепкого здоровья, несгибаемой воли и побед.