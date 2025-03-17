Японские плотники еще 400 лет назад придумали, как спасать жилище от воров. Этот способ был засекречен несколько столетий

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего строительного блога! Только представьте, тёмная ночь, вор пытается пробраться на цыпочках в помещение, а хозяин отчетливо слышит каждый его шаг.
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