Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Арик Кука
    Пассивная сигнализация. Этого мало. Ниндзя возьмёт с собой комикадзе. И тогда: скрипи - не скрипи.Японские плотники...
  • Михаил Сартин
    А когда сами ходят? И постоянно этот скрип? Можно о...уеть.Японские плотники...
  • Владимир Морж
    Бохтымой! Китайцы эти приёмы применяли задолго до японцев!Японские плотники...

Японские плотники еще 400 лет назад придумали, как спасать жилище от воров. Этот способ был засекречен несколько столетий

Японские плотники еще 400 лет назад придумали, как спасать жилище от воров. Этот способ был засекречен несколько столетий

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего строительного блога! Только представьте, тёмная ночь, вор пытается пробраться на цыпочках в помещение, а хозяин отчетливо слышит каждый его шаг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Морж
Бохтымой! Китайцы эти приёмы применяли задолго до японцев!
Ответить
14 час.
Михаил Сартин
А когда сами ходят? И постоянно этот скрип? Можно о...уеть.
Ответить
11 час.
АК
Арик Кука
Пассивная сигнализация. Этого мало. Ниндзя возьмёт с собой комикадзе. И тогда: скрипи - не скрипи.
Ответить
2 час.
наверх