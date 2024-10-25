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Ходаренок: Изменений в политике США по Киеву после выборов не будет

Ходаренок: Изменений в политике США по Киеву после выборов не будет

Военный эксперт Михаил Ходарёнок проинформировал о том, что стратегия властей Соединённых Штатов Америки по поводу бушующего на украинской территории противостояния не изменится после завершения президентской гонки.

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