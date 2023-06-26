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Эксперты МТС помогут участникам смены в ВДЦ "Океан" построить "Город будущего"

Эксперты МТС помогут участникам смены в ВДЦ "Океан" построить "Город будущего"

МТС сообщает о старте на площадке Всероссийского детского центра "Океан" тематической программы "Лифт в будущее" от Благотворительного фонда "Система" при поддержке МТС и Дальневосточного федерального университета.

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