Детский лагерь в Вичуге не прошел проверку прокуратуры

Многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности и о пожарной безопасности выявили прокуроры, посетив на днях детский оздоровительный лагерь имени Ю.
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