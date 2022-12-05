Новости, события, факты

145 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Позволяем им так себя вести, лучше бы автор ПРЕДЛОЖИЛ что делать с этими ублюдками!!!!!Паника европейски...
  • Кусаин Альменов
    Много вопросов. Ту-141 - разведывательный беспилотник. Как реактивный беспилотник длинной 15 метров, размахом крыльев...Минобороны проком...
  • Татьяна Рогозинская
    Остаётся гадать как эти дроны долетели до Энгелъса.Минобороны проком...

Какими могут быть основные положения «Большой сделки» России и США по Украине

Какими могут быть основные положения «Большой сделки» России и США по Украине

Календарная зима вступает в свои права, и в Старом Свете на самом высоком уровне заговорили о мире с Россией, вернее, об «архитектуре международной безопасности» после завершения российской СВО на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх