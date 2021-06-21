С внуком оставаться мама боится, по хозяйству помогать и деньги давать отказывается. Но выносит мозг

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяС внуком оставаться мама боится, по хозяйству помогать и деньги давать отказывается. Но выносит мозг– Мама уж так хотела внука, прямо спала и видела, как она станет бабушкой! – рассказывает тридцатидвухлетняя Полина.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоДумаю, что маманя в маразме или глупая, или деменция началась... Знаю таких ... Не дай Бог такую свекровь или тёщу.LLuidmilaвот тоже подумала сразу про начинающуюся деменциюМТМарина ТомашевскаяМне даже не предлагали и слава богу, но и не отказывали, по возможности, когда просила помощи.МТМарина ТомашевскаяЯ считаю, что помощь навязывать не надо, а помогать в том случае, если попросят.JSJlija SЕй просто надо подругам рассказать, как родители не справляются и она с внуком нянчится. Представьте, всем растрепала, что тоже скоро внук родиться, а теперь все спрашивают, как она молодым помогает-зашивается. А на самом деле реально помогать не хочет. Все что она хочет, поиграться с малышом, пока родители все делают и памперс меняют. А потом рассказать подругам, как она занята с ребенком. Все. Если хотите быть хорошими - разрешайте приходить поиграться и потом будьте готовы слышать слухи, что вы сами ни с чем не справляетесь без матери. Если хотите по честному - когда готовы пообщаться, в парке или где, приглашайте, но воспринимайте мать не как бабушку или помощницу, а как девочку с ее целями - поиграться, поговорить потом с подругами. С бабушкой не повезло.Vladimir LioubimcevЧем такая "помощь" от мамы, то лучше никакой.Александра ИвановаВы правы, лучше никакой помощи от такой мамы не ждать и не принимать, потом не расквитаетесь с ней, будет до истерики доказывать, как убивалась за вашим ребенком. а вы, белоручки такие, все на нее свалили и только командовали, и покрикивали, и на деньги ее выставляли. Сами справляетесь и молодцы. Дай вам Бог силы и здоровья.Комментировать
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