Прибалтам выборы Президента России – хуже красной тряпки быку

«После 17 марта Владимир Путин не должен оказаться легитимным президентом. Призываю руководителей европейских стран отказать ему в признании, а так называемые выборы считать фальсифицированными», – ещё в ноябре 2023 года предложила депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.