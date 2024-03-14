Прибалтам выборы Президента России – хуже красной тряпки быку

«После 17 марта Владимир Путин не должен оказаться легитимным президентом. Призываю руководителей европейских стран отказать ему в признании, а так называемые выборы считать фальсифицированными», – ещё в ноябре 2023 года предложила депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.
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