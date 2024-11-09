В январе у Германии будет новый канцлер

АЛЕКСАНДР РАР Не успели немцы прийти в сознание от шока после избрания Трампа президентом, как Германия подверглась второму шоку: рухнуло федеральное правительство! Коалиция развалилась, канцлер Шольц выгнал из правительства министра финансов Линднера, который – на минуточку – является лидером Свободной Демократической Партии, фактически третьим человеком в стране.