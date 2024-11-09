БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Интересно,опыт по чьим тылам у них есть? Зачем нести ахинею. С кем, и когда, после 1953-го года воевала Северная Коре...Defense24: В Росс...
  • Валентин Воробьев
    Только б не Писториус. - такая же он жопаВ январе у Герман...
  • Александр Плешков
    а как он оказался депутатомДепутат, возомнив...

В январе у Германии будет новый канцлер

В январе у Германии будет новый канцлер

АЛЕКСАНДР РАР Не успели немцы прийти в сознание от шока после избрания Трампа президентом, как Германия подверглась второму шоку: рухнуло федеральное правительство! Коалиция развалилась, канцлер Шольц выгнал из правительства министра финансов Линднера, который – на минуточку – является лидером Свободной Демократической Партии, фактически третьим человеком в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Воробьев
Только б не Писториус. - такая же он жопа
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх