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У кого длиннее? Проехал на микроавтобусе Asiastar Eurise – делюсь впечатлениями

Asiastar EuriseГабаритная длина: 7,49 мНачало продаж: октябрь 2024 г.Специальная цена: 8 100 000 р. В начале июля в Казани проходили два события: Международный форум потребительской кооперации и выставка «Агроволга».

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