В Азовском районе Ростовской области введен режим ЧС из-за непогоды

Муниципальный режим ЧС дополнительно ввели в Азовском районе Ростовской области, он также продолжает действовать в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах; в четырех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности.
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