📹⚡️Оператор коптера оптико-электронной разведки 98-й Свирской воздушно-десантной дивизии обнаружил и взял на сопровождение затрофеенный противником Т-72Б3 на марше по улице Недогибченко в Часовом Яре.
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📹⚡️Оператор коптера оптико-электронной разведки 98-й Свирской воздушно-десантной дивизии обнаружил и взял на сопровождение затрофеенный противником Т-72Б3 на марше по улице Недогибченко в Часовом Яре.