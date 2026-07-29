Рустам Минниханов: после саммита БРИКС интерес к Татарстану вырос

Раис Татарстана Рустам Минниханов в эксклюзивном интервью TV BRICS заявил, что проведение саммита БРИКС в Казани в 2024 году значительно укрепило международный авторитет республики и повысило ее инвестиционную привлекательность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии