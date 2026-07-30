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Калужские новости

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В Калуге дебошира из диспансера задержали росгвардейцы

В Калуге дебошира из диспансера задержали росгвардейцы

Мужчина 44 лет устроил скандал в диспансере Калуги, выражался нецензурной бранью и конфликтовал с персоналомПатруль вневедомственной охраны Росгвардии в Калуге получил сообщение из диспансера, что явившийся туда 44-летний мужчина устроил дебош, находясь в неадекватном состоянии.

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