Богомаз: ПВО уничтожила над Брянской областью украинский БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что второго октября российские системы противовоздушной обороны поразили БПЛА ВСУ над Трубчевским районом, предотвратив атаку на регион.
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