Реконструкция мостового перехода под Новосибирском завершилась раньше запланированного срока после регулярных выездных проверок районной прокуратуры и совещаний с новым застройщиком и подрядчиками.
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