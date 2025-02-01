Прогноз погоды в Крыму на 1 февраля 🌧 В Симферополе +12 и облачно с прояснениями В Севастополе +11 и небольшой дождь В Евпатории +10 и небольшой дождь В Черноморском +11 и небольшой дождь В Джанкое +12 и небольшой дождь В Ялте +12 и небольшой дождь В Алуште +12 и небольшой дождь В Керчи +7 и пасмурно В Армянске +8 и небольшой дождь В Красноперекопске +8 и небольшой дождь В Бахчисарае +12 и небольшой дождь В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +10 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.