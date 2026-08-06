Минпромторг ужесточит правила закупки иностранной электроники госзаказчиками

Минпромторг готовится закрыть лазейку, позволяющую госзаказчикам покупать иностранную электронику в обход режима поддержки национальной продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства, который планируется ввести в силу с 1 января 2027 года.