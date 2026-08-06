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Минпромторг ужесточит правила закупки иностранной электроники госзаказчиками

Минпромторг готовится закрыть лазейку, позволяющую госзаказчикам покупать иностранную электронику в обход режима поддержки национальной продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства, который планируется ввести в силу с 1 января 2027 года.

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