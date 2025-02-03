ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Петропавловске-Камчатском 10-летняя девочка умерла после того, как мать оставила ее одну в ванной, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.
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