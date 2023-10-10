«Автомобилист» победил в 6 из 7 последних матчей, но идет аутсайдером в игре с «Салаватом»

«Салават Юлаев» примет «Автомобилист» в Уфе в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Букмекеры не выделяют явного фаворита матча, но отдают предпочтение «Салавату» – поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.