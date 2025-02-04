Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    странно что ты ублюдок советы раздаешь а сам в подвале сидишь. покажи пример. а мне уже позно идти.вот за таких умник...«Помалкивать и по...
  • Алексей Сафронов
    Очень странное поведение экипажа! Что говорит о каких-то подозрительных планов, после получения повреждений, которые ...В Казахстане опуб...
  • Walery
    Эти удары "птиц" по кабине на жаргоне пилотов разве не ВСУ-шные беспилотники...?  И почему два кресла взорвались?  Оч...В Казахстане опуб...

Устроившись на работу, курьер должен присягнуть на верность "клану Украинцева" — профсоюзу. Иначе дела его будут плохи

Устроившись на работу, курьер должен присягнуть на верность "клану Украинцева" — профсоюзу. Иначе дела его будут плохи

Царьград В России создана армия для уничтожения страны: Мигранты-курьеры готовы взяться за оружие? Профессия курьера в Москве и других крупных городах становится по-настоящему прибыльной — зарплаты постоянно растут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
хорошо , что есть в России славянские организации как Северный человек  Русская община ,они наверняка знают  не только про про вооружение пришельцев , но и про профсоюз и лидера!
Ответить
18 час.
Юрий Белов
Да это - оккупация ! Сука , сами себе понапустили в дом захватчиков ! НАДО ВЫШКУРИВАТЬ ОТСЮДА ИНОПЛАНЕТЯН - ПОКА НЕ ПОЗДНО !
Ответить
17 час.
Николай Арзамасцев
Провокаторы - комментаторы, хватит народ кошмарить, НИКОГДА пришлым абрекам не взять верх над коренными россиянами.
Ответить
11 час.
наверх