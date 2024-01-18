Автоперевозчики Польши завершили акции протеста: граница разблокирована

Польские автоперевозчики полностью завершили акции протеста на границе с Украиной. Вечером 16 января было восстановлено движение грузового транспорта через последний остававшийся заблокированным пограничный переход "Ягодин-Дорохуск".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии