В Людиново утонула женщина на празднике в честь дня рождения

В Калужской области следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины на отдыхе у водоема. По предварительным данным, 13 июля жительница Людиново приехала с родственниками на полуостров Никольский отмечать день рождения.
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