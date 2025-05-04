У 94% детей с пищевой аллергией диагноз оказался ложным

Внедрение провокационных проб в клиническую практику поможет сократить число необоснованных ограничений в питании и улучшить качество жизни маленьких пациентов, считают ученые из Сеченовского университета.
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