Причудливый и неповторимый стиль барокко в интерьере

Зарождение стиля барокко произошло в глубоко католической Италии XVII века. Моду на пышное и дорогое оформление дворцовых комнат ввёл Людовик XIV, и постепенно стиль барокко в интерьере распространился по всем европейским странам.
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