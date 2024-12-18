"Он меня кинул". Бывший зам Шеломенцева в суде рассказал, как делил с ним 2 млн

Допрос важного свидетеля — Андрея Щукина — длился в суде около четырех часов 17 декабря в Центральном районном суде Барнаула прошел почти четырехчасовой допрос Андрея Щукина – важного свидетеля в уголовном деле бывшего заместителя мэра Антона Шеломенцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии