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"Из рабочих выжимают последние соки": В Госдуме предложили ограничить ненормированный рабочий день

"Из рабочих выжимают последние соки": В Госдуме предложили ограничить ненормированный рабочий день

Депутат Госдумы Нилов объяснил смысл законопроекта об ограничении ненормированного рабочего дня. "Из рабочих выжимают последние соки", - заявил парламентарий.

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