Российские ученые узнали, почему люди смотрят передачи про маньяков

Результаты исследования опубликованы в Crime, Media, Culture: An International Journal. Исследования современного медиарынка показывают, что во всем мире популярен контент о маньяках: фильмы, сериалы в стиле true crime, короткие ролики и текстовые материалы, рассказывающие о преступлениях, ходе расследований, биографиях участников событий.