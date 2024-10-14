Раскрыта возможная причина стычки между Николь Кидман и Сальмой Хайек

Конфликт звезд прокомментировала эксперт по языку тела Николь Кидман/Сальма Хайек globallookpress.com/Stephen Lock/Cat Morley В минувшее воскресенье в Сети появился ролик, на котором запечатлена ссора между Николь Кидман и Сальмой Хайек.