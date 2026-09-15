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В экзаменационных билетах ПДД нашли множество ошибок

В экзаменационных билетах ПДД нашли множество ошибок

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Госпитализировать всех прямо из машины скорой пришлось в Башкирии – и водителя, и фельдшеров, и пациентов, которые были внутри, – всего пять человек.

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