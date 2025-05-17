Эрдоган: процесс разоружения РПК находится под контролем Турции

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вопрос разоружения и ликвидации запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) находится под контролем Анкары, и есть планы относительно участия в нем Багдада, Эрбиля (административный центр Иракского Курдистана) и Дамаска.