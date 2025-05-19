Скандал после трагедии: родственники Яниса Тиммы требуют у Анны Седоковой 60 миллионов рублей Ирина ВальковаПрошло всего пять месяцев со дня трагической смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, а вокруг его имени уже разгорается громкий конфликт.