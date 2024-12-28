В Госдуму внесли законопроект о переоформлении договоров на рыболовные участки

До 30 декабря 2025 года Правительство России представило в Госдуму законопроект, который позволяет без проведения торгов переоформить договоры на использование рыболовных участков до 30 декабря 2025 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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